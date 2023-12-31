рф випустила ракети по Україні

02 січня 2024, 14:30

Неспокійним видався ранок 2 січня в Україні. Країна-агресор рф випустила майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет були збиті. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків.

Так за повідомленням Віталія Кличка після масованого обстрілу у Києві зранку у Подільському районі виникли пожежі в декількох місцях, у Святошинському - влучання в будівлю соціальної інфраструктури, у Печерському - влучання в дах багатоповерхівки, а також виклик іще за однією адресою. В Оболонському - палало складське приміщення, у Деснянському загоряння в будівлі супермаркету. Скрізь працюють екстрені служби.

Станом на 8:34 ранку повідомлялось про 10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Дев’ятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці.

Близько 9 години стало відомо про 12 постраждалих, яких госпіталізували медики з багатоповерхового будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Одній людині надали допомогу на місці.

Зазначається, що у Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 м кв. Екстрені служби працюють на місці.

Станом на 9:32 годину ранку повідомлялось про те, що у будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали на разі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували. У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці.

О 10 годині повідомили про те, що одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі, жінка похилого віку, померла в кареті «швидкої», 27 постраждалих були госпіталізовані.

За словами Віталія Кличка в наслідок атаки у житлових будинках деяких районів міста Києва відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням.

Він додав, що загалом, у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них - близько 10 «Кинджалів». А також до цього вночі - 13 «шахедів».

Станом на 12:42 місцева влада Києва повідомляє про те, що кількість постраждалих у будинку в Соломʼянському районі збільшилась до 49 осіб. Повідомляється про 2 загиблих та 43 госпіталізованих. Наразі всі екстрені служби працюють на місці.