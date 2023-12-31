Наслідки масованого ракетного обстрілу по Україні

02 січня 2024, 16:20

Зранку 2 січня рф вчергове здійснила масований ракетний обстріл по Україні.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, 2 січня 2024 року знову відбувся удар російських нелюдів:

«Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків. «Петріоти», «айріси», «насамси» – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя росія відповідатиме. Слава Україні!»

За даними ДСНС України, масований обстріл України відбувся у властивій рф терористичній манері, а саме житлові багатоповерхівки, складські приміщення, критична інфраструктура тощо.

Станом на 10 ранку повідомляється:

· Київ. Оперативні служби працюють у 6-ти районах, де виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському. З багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених.

· Київщина. Постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.

· На Фастівщині ліквідовано загоряння житлового будинку. Дві людини загинуло.

· У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.

· Харків. Удари по середмістю. Одна загибла особа. 41 травмовано. Багато руйнувань цивільної інфраструктури.

Як повідомляє видання OBOZ.UA країна-агресор використала крилату ракету Х-101, яка була виготовлена у четвертому кварталі 2023 року (жовтень — грудень). Цей факт вказує на те, що тривала пауза в масових ракетних атаках була пов'язана з наміром росіян нагромадити більше ракет для масштабної кампанії ударів по території України.

Тим часом на росії окупанти вже встигли похвалитися та виправдати акт агресії. Зокрема, як зазначає вищевказане видання, у кремлі заявили, що нібито вони атакували українські об'єкти військово-промислового комплексу, де виробляються ракети. Також у міністерстві оборони рф офіційно оголосили, що російські війська вдарили не по цивільній інфраструктурі, а нібито по складах ракет, амуніції та авіаційних установок, що, за їхніми словами, постачаються київському уряду за підтримки західних країн. За словами окупантів, вони знищили близько 1000 ракет для систем Iris-T і NASAMS в Голосіївському районі Києва.

Як повідомив Віталій Кличко, у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них - близько 10 «Кинджалів». А також до цього вночі - 13 «шахедів».

За даними від КМВА станом на 12:40 загинуло 2 особи, 43 особи постраждали. Зокрема, у Солом’янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Пожежу локалізовано, ліквідація наслідків триває. У Подільському районі ліквідовано загоряння у двох автосалонах на загальній площі 300 м.2 Повністю згоріло 29 автомобілів, ще 5 пошкоджено. У Печерському районі ліквідовані незначні займання у двох недобудовах.

Пізніше о 13:50 Сергій Попко повідомив, що за оновленою інформацією і щодо наслідків ракетної атаки загинуло 2 особи, 48 осіб постраждали.

Також повідомляється, що енергетики ДТЕК відновили електропостачання 250 тисячам киян, які залишились без світла через ранковий обстріл. Наразі без живлення залишається частина жителів Куренівки. Повідомляється також, що фахівці докладають усіх зусиль, щоб повернути світло якомога швидше.

Водночас КМВА повідомляє, що станом на 16:00 у столиці повністю відновлено електропостачання.

Також у деяких ЗМІ пишуть, що за даними Forbes рф витратила на обстріл України 2 січня близько $620 млн.