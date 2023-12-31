У ніч на 2 січня 2024 року, та вранці, знищено 72 ворожі ракети різних типів

02 січня 2024, 18:00

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України!

💥У першій хвилі атакували «шахедами» з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БпЛА «Shahed-136/131» було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялось раніше.

✈️Уранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

🚀Із 07.30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К.

🚀Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

🛫Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

💥За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів.

✅ Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено 72 повітряні цілі :

🚀- 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

🚀- 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

🚀- 3 крилаті ракети «Калібр».