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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
02 січня 2024, 18:08

У ніч на 2 січня 2024 року знищено 35 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 2 січня 2024 року окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – рф.

💥 Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, що за словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, з вересня 2022 до кінця 2023 року російські війська випустили по території України близько 3700 дронів типу «Shahed 131/136»

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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