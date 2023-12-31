02 січня 2024, 18:08 У ніч на 2 січня 2024 року знищено 35 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” У ніч на 2 січня 2024 року окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – рф. 💥 Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. Нагадаємо, що за словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, з вересня 2022 до кінця 2023 року російські війська випустили по території України близько 3700 дронів типу «Shahed 131/136» ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ніч на 2 січня 2024 року, та вранці, знищено 72 ворожі ракети різних типів Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com