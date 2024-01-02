Ситуація щодо російського вторгнення на 02.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 360820 (+810) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 5990 (+7) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11100 (+13) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 8531 (+49) од;
- РСЗВ / MLRS – 945 (+2) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 626 (+1) од;
- літаків / aircraft – 329 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6710 (+53);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1710 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11365 (+35) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1284 (+7).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо!/ Let's win together!