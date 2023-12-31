Через 2 роки вдалось повернути в Україну юнака, депортованого до рф з Маріуполя

02 січня 2024, 19:23

До України повернули юнака, якого ще у 17-річному віці вивезли з Маріуполя на росію. За час, проведений у депортації, хлопець став повнолітнім. Про це йдеться у повідомленні Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

📢«Ця історія розпочалася у квітні 2022 року. 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, було вивезено з тимчасово окупованого Маріуполя під москву», — повідомили у відомстві.

Він був у складі групи з 31 дитини, більшість з яких були сиротами або значились як позбавлені батьківського піклування.

За повернення в Україну Олександра клопотала громадська діячка, яка займається питаннями повернення депортованих дітей. Цей процес відбувся перед Новим роком. На теперішній час, хлопець вже перебуває у Києві.

Олександр став п'ятим із депортованих до інших країн маріупольських дітей, яких вдалося повернути на батьківщину. За два роки депортації він досяг повноліття, але весь цей час не втрачав надії повернутись додому.

📅Нагадаємо, що 27 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що на росії під так звану "тимчасову опіку" передано 380 депортованих українських дітей.