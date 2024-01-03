Ситуація щодо російського вторгнення на 03.01.2024

Цитата дня

Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.

Володимир Зеленський