Ситуація щодо російського вторгнення на 03.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 361500 (+680) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 5990 (+0) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11107 (+7) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 8546 (+15) од;
- РСЗВ / MLRS – 945 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 629 (+3) од;
- літаків / aircraft – 329 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6748 (+36);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1783 (+73);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11391 (+26) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1298 (+14).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо!/ Let's win together!