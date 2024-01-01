Сили ППО знищіли російську ракету Х-59 над Дніпром

03 січня 2024, 16:12

Сили ППО з підрозділу Повітряного командування Схід успішно збили ворожу ракету над Дніпропетровською областю, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму каналі в Telegram у середу, 3 січня.

📢Він зазначив: «Оборонці з ПвК Схід збили ракету над Дніпровським районом».

На офіційній сторінці Повітряного командування Схід у Facebook було відзначено, що вдало знищено російську керовану авіаційну ракету Х-59.

📢«Дніпро. 14:20 підрозділом Повітряне командування Схід знищено керовану авіаційну ракету Х-59», - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що тривога в Дніпропетровській області була оголошена близько 14:00. О 14:18 Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram про напрямок руху ракети у бік Дніпра. О 14:20 місцеві пабліки поширили інформацію про вибухи в обласному центрі.

14:35 – було оголошено відбій повітряної тривоги, але через 10 хвилин тривогу оголосили знову через загрозу застосування балістичного озброєння. Загроза також існує в Харківській області.

📅Нагадаємо, що зранку 2 січня російські війська випустили 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе типу «Шахед» по Україні. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та всі ворожі безпілотники. У результаті обстрілів загинули п'ятеро осіб, понад 100 - постраждали.