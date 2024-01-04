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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
04 січня 2024, 13:28

Ситуація щодо російського вторгнення на 04.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.01.24 were approximately:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 362280 (+780) осіб / persons;
  • танків / tanks ‒ 6002 (+12) од;
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 11128 (+21) од;
  • артилерійських систем / artillery systems – 8574 (+28) од;
  • РСЗВ / MLRS – 947 (+2) од;
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 630 (+1) од;
  • літаків / aircraft – 329 (+0) од;
  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6753 (+5);
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1785 (+2);
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11423 (+32) од;
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1304 (+6).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Разом переможемо!/ Let's win together!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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