Ситуація щодо російського вторгнення на 04.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 362280 (+780) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6002 (+12) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11128 (+21) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 8574 (+28) од;
- РСЗВ / MLRS – 947 (+2) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 630 (+1) од;
- літаків / aircraft – 329 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6753 (+5);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1785 (+2);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11423 (+32) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1304 (+6).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо!/ Let's win together!