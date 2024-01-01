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Суспільна думка
Події
04 січня 2024, 13:55

Ракетна атака на Кропивницький: загинула людина, є травмовані

У Кропивницькому сьогодні, 4 січня, внаслідок російської ракетної атаки на промисловий об'єкт одна людина загинула, а інші отримали травми. Про це інформує голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

📢«Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий», - йдеться в повідомленні.

Деталей події поки що немає, але Повітряні Сили ЗСУ, сповіщаючи про повітряну тривогу, зазначили, що ракета направлялася саме до Кропивницького.

📢«Стосовно постраждалих внаслідок ракетної атаки робітників. У всіх осколкові поранення. Медики обласної лікарні та ЛШМД оперативно надали допомогу. Всі, хто потребував стаціонарної допомоги, під опікою лікарів», – додатково повідомили в ОВА.

📅Нагадаємо, 29 грудня російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні, спрямовуючи атаки на соціальну та критичну інфраструктуру. За цей період Силами ППО було знищено 27 "шахідів" та 87 крилатих ракет.

❗Впродовж кількох днів з 29 грудня росія застосувала понад 300 ракет та понад 200 "шахідів" проти України.

Джерело: "Кіровоградська ОВА"
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