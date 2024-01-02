Нікополь знову під російським обстрілом, поранено цивільних

04 січня 2024, 16:45

У місті Нікополь на Дніпропетровщині двоє чоловіків постраждали в результаті російського артилерійського обстрілу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Сергій Лисак, у четвер, 4 січня.

📢«Обидва мають поранення ніг. Відомо, що один з них - "важкий". Лікарі надають всю необхідну допомогу. Наслідки атаки уточнюємо», - зазначено в повідомленні голови обласної військової адміністрації.

Щодо подробиць інциденту наразі інформації немає, однак Повітряні Сили ЗСУ під час повітряної тривоги повідомляли про те, що ракета спрямовується на Кропивницький.

Раніше було повідомлено, що в Кропивницькому внаслідок ракетної атаки з боку російських окупантів є загибла людина та травмовані.

📅Нагадаємо, що за короткий проміжок часу, в кілька днів з 29 грудня минулого року, росія застосувала проти України майже 300 ракет та понад 200 "шахедів".