Крилаті російські ракети ворог планує оснащувати касетними боєприпасами – ЦНС

04 січня 2024, 17:01

За даними Центру національного спротиву (ЦНС), росіяни мають намір почати виробництво крилатих ракет X-32, додавши до них касетні боєприпаси. Повідомляє ЦНС у четвер, 4 січня.

Ця інформація заснована на документах, які належать Дубненському машинобудівному заводу, де росіяни продовжують виготовляти ракети для подальших атак на цивільну інфраструктуру України.

🚀Зазначимо, що міністерство оборони рф в жовтні 2023 року доручило інженерам заводу модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

📢«Наразі не зафіксовані випадки застосування росіянами відповідних ракет. Проте закликаємо українців оперативно реагувати на тривогу, адже ворог нехтує міжнародним правом та готовий застосувати більш смертоносну зброю проти цивільного населення», - заявили у ЦНС.

❗Зауважимо, що касетні боєприпаси представляють собою смертоносні засоби (ракети, авіабомби, артилерійські снаряди), що містять кілька сотень дрібних снарядів замість одного великого вибухового.

📅Нагадаємо, що ракети, якими російські військові нещодавно обстріляли Київ, були виготовлені не раніше вересня 2023 року.