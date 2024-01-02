До України повернули з окупації 12-річну дитину, в якої померла мати

04 січня 2024, 17:20

У перший день 2024 року вдалося забезпечити повернення 12-річного Андрія з тимчасово окупованої частини Херсонської області на територію, контрольовану Україною. Хлопчик жив в окупації разом із бабусею, після того, як померла його мама. Про це повідомив Дмитро Лубинець, Уповноважений з прав людини у четвер, 4 січня.

📢«Із проханням вивезти його з окупації до Офісу омбудсмена звернулася старша сестра хлопчика. На СОТ дитина проживала разом зі своєю бабусею, бо мама померла влітку 2022 року. В окупації вони відчули на собі всі "переваги руського миру»: залякування, психологічний тиск, візити представників окупаційної влади. Хлопчика погрожували відібрати у бабусі та влаштувати до дитячого будинку, оскільки він залишився без законного представника», – розповів Лубинець.

Зусиллями Офісу омбудсмена та "Української мережі за права дитини" вдалося успішно вивезти хлопчика та його бабусю на територію, яку контролює Україна. Лубинець підкреслив, що цей перший день нового року став для них початком нового життя.

📅Раніше також вдалося повернути до України юнака, якого вивезли з окупованого Маріуполя на росію ще у віці 17 років. За час перебування у депортації, він став повнолітнім. Цей депортований юнак входив до 31 вивезеної окупантами дитини, більшість з яких були сиротами або позбавлені батьківського піклування. Громадська діячка, яка активно займається поверненням дітей, звернулася із проханням про повернення Олександра ще перед настанням Нового року.