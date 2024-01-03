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Суспільна думка
Події
05 січня 2024, 13:05

У ніч на 5 січня 2024 року знищено 21 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 5 січня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА типу «Shahed». Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – Крим.

🛵 Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

💥 Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

❗ Варто відзначити, що переважну більшість «шахедів» знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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