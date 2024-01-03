Херсонщина під ударами російських БпЛА: семеро поранених, серед яких дитина

05 січня 2024, 13:33

Село Високе в Херсонській області постраждало в результаті атаки російських безпілотників, в результаті якої семеро мирних жителів, включаючи дитину, отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram 5 січня.

📢«Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу "Shahed" по Високому Тягинської громади. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку. До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки»- зазначив він.

Ще один мешканець, 43 роки, отримав поранення спини та плеча, йому була надана медична допомога на місці. П'ятеро інших людей, включаючи 14-річного підлітка, отримали контузії та гострі стресові реакції.

Прокудін відзначив, що людей вдалося врятувати завдяки укриттю, в яке вони встигли прибути до початку ворожого обстрілу.

📅Нагадаємо, що 4 січня Новоберислав Херсонської області був обстріляний з мінометів та дронів-камікадзе. Поранення отримав 42-річний чоловік, а в селі Новотягинка Дар'ївської громади Херсонського району 52-річна жінка також отримала травми.