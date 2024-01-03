У Криму ліквідовано 23 російських військовіих – росЗМІ

05 січня 2024, 14:43

На російській федерації повідомили про ліквідацію 23 своїх військових під час влучного українського удару по тимчасово окупованому Криму 4 січня. Серед загиблих вказують на високопоставлених офіцерів та "спецназ". Цю інформацію оприлюднив Телеграм-канал "Кримський вітер", посилаючись на російські пабліки та ЗМІ.

📢«Попали в ціль. Постраждали військові об'єкти в Сакському районі та неподалік Севастополя… На двох об'єктах загинули 23 військових», - зазначено в повідомленні.

🚀Як повідомляють російські ЗМІ, 4 січня ЗСУ завдали удар по військових цілях у Криму за допомогою 10 ракет, три з яких не вдалось перехопити. Серед "200-х" виявилося п'ять високопоставлених офіцерів ЗС росії та принаймні дев'ять спецпризначенців.

💪На росії також зазначили, що російська «протиповітряна система в Криму ослаблена, тому очікуються нові успішні удари ЗСУ».

📅Нагадаємо, 4 січня повідомлялось, що поблизу тимчасово окупованого Севастополя (Крим) було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

📢Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що вибухи в тимчасово окупованих Севастополі та Євпаторії — це спецоперація за участі Повітряних сил ЗСУ.

💥Вже у вечірній час, 4 січня, в тимчасово окупованому Криму проголосили про серію нових вибухів.