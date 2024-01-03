По Харкову росіяни вдарили ракетами іноземного виробництва – Синєгубов

05 січня 2024, 16:57

Голова Харківської обласної військової адміністрації, Олег Синєгубов, повідомив про виявлення залишків ракет Іскандер-М у Харкові після останніх ударів російської федерації. Однак, за його словами, маркування на них витерте. Наразі проводяться дослідження для визначення країни-виробника. Про це було повідомлено на брифінгу у п’ятницю, 5 січня.

📢«Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Однак те, що ми можемо прогледіти, країна-виробник — це не Російська Федерація, скажімо так. Коли буде вже більш точна інформація від Генштабу, від нашої розвідки, ми про це повідомимо одразу», - зазначив Синєгубов.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що правоохоронці спільно зі слідчими та експертами проводять додатковий огляд уламків ракет, якими окупанти вдарили по Харкову 2 січня, щоб встановити країну їх виробництва за межами росії.

📢«Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет», - йдеться в повідомленні.

Отримані відомості під час додаткового огляду будуть передані експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної військової експертизи.

📅Нагадаємо, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що росія використала ракети, які були придбані в КНДР, по території України 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року.

📌Також, інформацію про використання армією рф балістичних ракет, переданих Північною Кореєю, наразі не підтверджено в Повітряних силах України.