У тимчасово окупованому Криму вибухи на російських складах з боєприпасами

05 січня 2024, 19:04

За даними Збройних сил України, підтверджено ураження російських складів боєприпасів біля села Первомайське в тимчасово окупованому Криму 4 січня. Цю інформацію оприлюднили у СтатКом ЗСУ.

Попередньої доби, поруч з окупованим Севастополем (Крим), стався вибух в пункті з'єднання російських окупаційних військ. За словами командувача Повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, ці вибухи в містах Севастополь та Євпаторія є частиною спецоперації, в якій беруть участь Повітряні сили ЗСУ.

Речниця Сил оборони півдня України, Наталія Гуменюк, стверджує, що атака Збройних сил України на військові об'єкти росіян у Севастополі 4 січня призвела до ураження не тільки командного пункту, але й значних пошкоджень системі захисту окупантів.

У свою чергу, росія повідомила про ліквідацію 23 своїх військових під час українського удару по тимчасово окупованому Криму 4 січня. Серед загиблих відзначаються високопоставлені офіцери та особи зі "спецназу".