Ситуація щодо російського вторгнення на 06.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 363870 (+800) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6018 (+7) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11158 (+16) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 8617 (+13) од;
- РСЗВ / MLRS – 950 (+1) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 633 (+2) од;
- літаків / aircraft – 329 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6787 (+16);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1786 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11478 (+15) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1317 (+4).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!