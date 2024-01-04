У ніч на 6 січня 2024 року знищено 2 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

06 січня 2024, 14:45

У ніч на суботу, 6 грудня, російські агресори вчинили атаку на Україну, використовуючи два іранські дрони типу «Shahed-136/131». Силами протиповітряної оборони обидва були оперативно знищені, повідомили Повітряні сили ЗСУ у суботу.

Вказано, що ворожі безпілотники були запущені з району російського Приморсько-Ахтарську.

📢«Обидва збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях», – йдеться у повідомленні.

Відзначено, що росіяни також спробували здійснити атаку за допомогою двох протирадіолокаційних ракет Х-31П. Але, за словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ці ракети "втратили бойову спроможність у повітрі".

📅Нагадаємо, що в ніч на 5 січня українська протиповітряна оборона здійснила успішне знищення 21 з 29 російських ударних БпЛА в різних областях, зокрема, в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій.