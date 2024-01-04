Покровськ на Донеччині під російським обстрілом: щонайменше шість постраждалих

06 січня 2024, 18:03

У суботу, 6 грудня, Покровськ у Донецькій області став об'єктом чергової атаки російських військ. Принаймні 6 людей отримали поранення та можливо ще троє можуть перебувати під завалами. Про це повідомив начальник Донецької ОДА Вадим Філашкін через канал Telegram.

📢«Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілу Покровська. Під удар потрапив приватний сектор міста – зруйновано 6 будинків. Ймовірно, під завалами будинків ще можуть перебувати троє людей. На місці працюють органи влади, поліція та рятувальники», - розповів він.

Додатково, він вказав, що в результаті авіаударів по Північній Торецькій громаді у суботу одна людина загинула, а інша отримала поранення.

Так, вранці 6 січня російські загарбники скинули дві авіабомби на селище, постраждали два багатоповерхові будинки. На місці загинула 63-річна жінка, а 79-річну жінку з пораненням госпіталізували. Три будинки зазнали часткового руйнування.

У ніч на 6 січня російські сили вкотре обстріляли Покровськ у Донецькій області. Була зруйнована адмінбудівля, де виникла сильна пожежа, повідомили у Донецькій ОВА.

Голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін також повідомив, що внаслідок обстрілу зайнялись гараж та автомобілі.