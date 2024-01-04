У ніч на 7 січня 2024 року знищено 21 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та трьома зенітними керованими ракетами 🚀 С-300 з окупованої Донеччини.
Основні напрямки удару – південь та схід.
💥 21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.