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Суспільна думка
Події
07 січня 2024, 13:13

У ніч на 7 січня 2024 року знищено 21 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та трьома зенітними керованими ракетами 🚀 С-300 з окупованої Донеччини.

Основні напрямки удару – південь та схід.

💥 21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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