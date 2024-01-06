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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
07 січня 2024, 13:41

На Дніпропетровщині було збито російську ракету

У неділю, 7 січня, на Дніпропетровщині було знищено російську ракету, про що повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА).

За інформацією, ракету збили бійці з ПВК "Схід" над Дніпровським районом.

Нагадаємо, що вночі росіяни вчинили атаку "шахедами" з району Приморсько-Ахтарська (росія) та випустили три зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини. Силами ППО вдалось знищити 21 із 28 БпЛА рф.

Також раніше було повідомлено, що сьогодні вранці в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу у зв'язку зі злетом МіГ-31К – носіїв балістичних ракет.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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