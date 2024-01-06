07 січня 2024, 13:41 На Дніпропетровщині було збито російську ракету У неділю, 7 січня, на Дніпропетровщині було знищено російську ракету, про що повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА). За інформацією, ракету збили бійці з ПВК "Схід" над Дніпровським районом. Нагадаємо, що вночі росіяни вчинили атаку "шахедами" з району Приморсько-Ахтарська (росія) та випустили три зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини. Силами ППО вдалось знищити 21 із 28 БпЛА рф. Також раніше було повідомлено, що сьогодні вранці в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу у зв'язку зі злетом МіГ-31К – носіїв балістичних ракет. Джерело: "Дніпропетровська ОВА" irtafax.com