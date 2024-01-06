Херсон під російським вогнем, є жертви – ОВА

07 січня 2024, 14:00

7 січня російські загарбники вдарили по житловому будинку в Херсоні, що призвело до загибелі та поранення цивільних людей. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

📢«Увесь день у Херсоні лунають вибухи. Місто — під щільним вогнем російської армії. Одна з мішеней терористів — житловий будинок в обласному центрі. Внаслідок прямого влучання в оселю загинула херсонка, ще одна жінка – поранена», - наголосив він.

Також було зазначено, що внаслідок обстрілу Херсона загинув 62-річний чоловік. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Постраждалий отримав серйозні поранення та був госпіталізований. Однак, на жаль, медичні заходи не допомогли врятувати його, він помер.

Мрочко додав, що до лікарні був доправлений ще один чоловік 1957 року народження із діагнозом вибухова травма та осколкове поранення правої гомілки.

📅Раніше у Херсоні внаслідок обстрілу спалахнув склад з гуманітарною допомогою, на жаль, люди також отримали поранення.