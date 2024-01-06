Покровський район: після російського ракетного удару з-під завалів дістали тіло дитини

07 січня 2024, 14:49

У селі Рівне Покровського району, яке напередодні потрапило під ракетний удар з боку російських військ, на цей час триває пошуково-рятувальна операція. За інформацією ДСНС, рано вранці у неділю, 7 січня, вдалося вилучити тіло однієї загиблої дитини з-під завалів руйнівного будинку.

📢«У селі Рівне Покровського району вилучили тіло однієї загиблої дитини. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку п'яти осіб, з них двоє дітей»- повідомили у відомстві.

У місті Покровськ, де також відбувся ракетний удар російських військ, з-під завалів зруйнованих приватних будинків вдалося врятувати одну особу та вилучити тіло жінки. Наразі також триває аварійно-рятувальна операція з пошуку чотирьох осіб, серед яких двоє дітей.

Усього, в результаті російського обстрілу, постраждали дев'ять осіб. На цей час близько 68 тонн руїн було вже розібрано. Для проведення робіт залучено 30 осіб особового складу та п'ять одиниць техніки.

📅Нагадаємо, що в суботу, 6 січня, Покровський район Донецької області був підданий черговому ракетному обстрілу з боку російських загарбників, що призвело до загибелі 11 людей, серед яких п'ятеро дітей.