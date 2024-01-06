08 січня 2024, 12:15 У ніч на 8 січня 2024 року знищено 18 крилатих ракет та 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника: 🛬 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф.; 🚀 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – рф.; 🚀 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов); 🚀 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс – рф.); 🚀8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. – рф.; 🚀 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкой, Чауда – Крим; 🚀 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область). Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти. Про наслідки та постраждалих повідомлять на місцях військові адміністрації. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. 💥 У підсумку захисники неба знищили : 🛬 8 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;

🚀 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. ❗ Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com