Наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг: пошкоджено торговельний центр, загинула жінка

08 січня 2024, 14:03

У результаті ракетного удару росії по Кривому Рогу, торговельний центр та приватні будинки зазнали суттєвих пошкоджень, є поранені та загибелі люди. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак в понеділок, 8 січня.

📢«Оскаженілий ворог знову бив по мирних. Скерував на людей ракети. Поцілив по Кривому Рогу. Пошкоджено торговельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані», – повідомив Лисак у своєму телеграм-каналі.

Голова міської військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що було мінімум дев'ять ракетних ударів, які росія здійснила по Кривому Рогу.

📢«Попередньо — одна людина загинула (жінка 62 роки), 3 людини поранені, не тяжкі. Пошкоджено торговельний центр. Перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая (на відновлення необхідно близько тижня – матеріали та бригади є). Швидкісний з другої половини дня працюватиме у човниковому режимі лише з Кільцевої до Мудреної», – додав Вілкул у телеграм-каналі.

Внаслідок атаки близько 300 вікон вибито у двох лікарнях, а пацієнти переведені в інші палати. Пошкоджено також майже 20 приватних, та понад 200 багатоквартирних будинків.

За даними місцевих телеграм-каналів, пошкоджено магазин французької мережі гіпермаркетів “Ашан”.

Голова ОВА додав, що у Лозуватській громаді Криворізького району була зафіксована загибель 62-річної жінки та руйнування приватної будівлі.

Повідомляється, що у місті Новомосковськ Дніпропетровської області попередньо 27 постраждалих людей. З них п'ятеро – діти: хлопчики 4 і 8 років та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі постраждалі перебувають у медичних закладах у стані середньої тяжкості. Вибуховою хвилею перекинуло маршрутне авто, яке проїжджало повз. Руйнувань зазнали три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, автомобіль.