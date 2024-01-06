Ракетна атака на Хмельниччину 8 січня: завершено пошуково-рятувальні роботи

09 січня 2024, 11:39

В результаті російської атаки на Хмельниччину, що відбулася вчора, 8 січня, виконувач обов'язків голови Хмельницької ОДА Сергій Тюрін повідомив про загибель трьох осіб. Сьогодні, 9 січня вранці, під завалами вдалося виявити тіло третьої жертви.

🚀Ворог завдав ракетних ударів по об’єктах інфраструктури області, і вчора вранці рятувальники знайшли тіла двох загиблих. Пошук третьої людини, яка мала бути на об’єкті та з якою було втрачено зв'язок, тривав до сьогоднішнього ранку.

📢«До сьогоднішнього ранку до 5.42 тривав пошук третього загиблого, внаслідок вчорашньої атаки ворога. Це чоловік 1955 року народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким», – повідомив Тюрін.

Голова ОДА додав, що завершено розбір конструкцій об'єкта та ліквідацію наслідків російського ракетного удару.

📅Нагадаємо, вранці 8 січня вибухи відбулись у кількох областях України, включаючи Запоріжжя, Новомосковськ, Кривий Ріг, Харків, Зміїв і Хмельниччину.

Підрозділи ППО знищили 18 ракет і вісім "шахедів", спрямованих ворогом на об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.