Вперше за довгий час російські окупанти не атакували Україні «Шахедами» – ОК Південь

09 січня 2024, 13:30

В ніч проти вівторка, 9 січня, російські окупанти вперше за довгий час не використовували дрони-камікадзе Shahed для атаки по території України через значне погіршення погодних умов. Однак це не зупиняє їхні терористичні дії, і вони продовжують обстрілювати нашу країну ракетами, авіабомбами та артилерією. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, у регіоні не зафіксовано постраждалих серед мирного населення. Однак, ворог продовжує обирати за об'єкт атаки житлові квартали та соціальну інфраструктуру фактично знищуючи все килимовим способом.

📢"Росія продовжує намагатися завдати максимальних труднощів комунальникам, зокрема у питаннях забезпечення людей теплом, газом та світлом", - заявила Гуменюк.

За даними речниці, активність ворожої тактичної авіації зменшилася через погодні умови та бойову роботу Сил оборони.

🛫В операційній зоні ОК Південь зазначили, що навіть при цьому ворог, втративши літаки, час від часу вдається до використання авіації.

Щодо минулої бойової доби, – було зафіксовано 12 штурмових дій, хоча ворог практично не використовував техніку та авіацію. Незважаючи на це, ЗСУ знищили два танки та дві бойові машини десанту.

📅Нагадаємо, 2 січня армія росії здійснила ракетний удар по Україні, спрямований на Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

У ніч із 2 січня та зранку росіяни випустили 99 ракет та 35 дронів-камікадзе, комбінований напад яких здолали сили ППО, знищивши 72 ракети та всі безпілотники.