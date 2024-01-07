Енергетики на Харківщині двічі потрапляли під російські обстріли під час ремонтних робіт

09 січня 2024, 13:54

Бригада Липецького РЕМ на Харківщині двічі протягом доби опинилася під обстрілом з боку російських окупантів, повідомляє телеграм-канал «Харківобленерго».

Згідно з інформацією компанії, під час огляду пошкодженої високовольтної лінії в селі Слобожанське Липецької громади стався вибух, коли електромонтери перебували в неподалік від місця обстрілу.

📢«У 200 метрах від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба», - зазначили в компанії.

Роман Ганган, провідний інженер Липецького РЕМ АТ "Харківобленерго", повідомив, що це вже другий подібний випадок за останню добу. Перший інцидент стався у селі Веселе 8 січня, коли електромонтери вирушили відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почались нові обстріли.

📢«Погода зараз така, що швидко залишити небезпечну зону надзвичайно важко — дорога покрита кригою. На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж», - додав Ганган.

📅Нагадаємо, 8 січня російська федерація нанесла принаймні чотири удари по Харкову та області, спрямовуючи їх на промислові об'єкти міста. Ці напади призвели до виникнення пожеж, а в Змієві жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу.