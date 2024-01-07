Зафіксовано першу російську атаку на Нікополь за допомогою дронів з камерами нічного бачення

10 січня 2024, 11:49

Вперше зафіксовано, що росія здійснила атаку на місто Нікополь, використовуючи безпілотники з камерами нічного бачення. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в середу, 10 січня.

📢«Вечірня атака БпЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення. Подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але на території району це перший випадок», - зазначив він у своєму каналі в Telegram.

Пізно ввечері 9 січня російські окупаційні війська атакували місто за допомогою безпілотників-камікадзе, а вночі здійснили обстріл населеного пункту Марганецької міської територіальної громади у Нікопольському районі зі ствольної артилерії. Понівечено два приватні будинки, лінію електромережі та господарчу споруду. На щастя, люди не постраждали.

📌Нікополь — місто в Дніпропетровській області, що розташовано на березі Дніпра. Місто постійно піддається обстрілам російських окупантів, які атакують його з іншого берега річки та обстрілюють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.