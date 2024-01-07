Безугла безпартійна та безфракційна: заява про вихід зі «Слуг народу»

11 січня 2024, 13:33

Депутат Верховної Ради України Мар’яна Безугла вирішила вийти із фракції та партії "Слуга народу", як про це вона повідомила у своєму офіційному зверненні на сторінці у соціальній мережі Facebook.

📢«Я написала заяву про вихід з фракції та партії «Слуга народу». Підтримую президента. Залишаюсь мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами», - зазначила Безугла.

Вона також додала, що таким чином знімає з себе «зобов’язання мовчати» та вказала, що вона «готова працювати з кожним у парламенті та ззовні, хто розуміє та не боїться».

Важливо відзначити, що комітет Верховної Ради з національної безпеки 5 січня рекомендував відкликати Мар'яну Безуглу з посади заступника голови комітету, а 8 січня регламентний комітет рекомендував ухвалити відповідне рішення.

Після відкликання з цієї посади, відповідно до закону, Безугла залишиться членом комітету з національної безпеки.

📅Нагадаємо також, що 10 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково завершив засідання ВР через блокування трибуни. Група народних депутатів вимагала поставити на розгляд питання про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника голови безпекового комітету.