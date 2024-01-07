Удар по готелю у Харкові: постраждало 13 людей, серед яких іноземні журналісти

11 січня 2024, 15:00

У пізній вечір 10 січня російська федерація використала ракети С-300 для удару по Харкову. Російські загарбники поцілили по готелю у Київському районі міста. Було травмовано 13 осіб, включаючи двох іноземних журналістів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в четвер, 11 січня.

Згідно з процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури у Харкові, розпочато досудове розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни.

📢Прокуратура заявила: "Сталася пожежа внаслідок влучання. Будівля зазнала часткової руйнації. Пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки. Отримали поранення 13 осіб. Серед них громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва є журналістами турецького медіа".

В Anadolu Agency підтвердили, що обидва іноземні журналісти працюють на них.

📢«Дві ракети влучили у готель "Парк", де перебували журналісти Anadolu Agency, які тривалий час стежили за українсько-російською війною на передовій. У той час як верхні поверхи готелю перетворилися на руїни через вибух, а сама будівля згоріла, кореспондентові АА Давіту Качкачішвілі та фотокореспондентці Озге Еліф Кізіл, які чергували 10 січня, у День журналістики (професійне свято журналістів у Туреччині. - Ред.), вдалося власними силами вибратися зі зруйнованого та охопленого полум’ям готелю», - зазначили в агентстві.

Репортер Качкачішвілі отримав порізи на руках, але обидва журналісти знаходяться в лікарні та їхній стан оцінюється як задовільний. Автомобіль, яким користувалася журналістська група, – знищено.

Станом на цей час, 10 людей ще перебувають у медичних закладах, трьом була надана допомога на місці.

Ракети, ймовірно, були випущені з території Бєлгородської області російської федерації близько 22:30 середи, 10 січня.

Важливо відзначити, що згідно зі словами голови поліції Харківської області, росія цілеспрямовано атакувала саме по ЗМІ, враховуючи, що відомості про проживання журналістів у готелі не були таємницею.

Також слід зауважити, що 10 січня росія атакувала й оздоровчий табір у Харкові, було зафіксовано два влучання.