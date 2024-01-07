Спільні удари США та Союзників по хуситах у Ємені, подробиці від Байдена

12 січня 2024, 13:27

У ніч на 12 січня США та Велика Британія виконали ряд авіаударів по центрах зберігання озброєння та базах для навчання хуситів у західній частині Ємену. Інформацію про це підтвердив президент Сполучених Штатів Джо Байден, якого цитує пресслужба Білого дому.

📢«За моєю вказівкою, американські військові сили зі Сполученим Королівством та з підтримкою Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно провели удари по ряду об'єктів в Ємені, які використовувалися повстанцями-хуситами для створення загрози свободі судноплавства в одній з ключових морських артерій світу», - зазначив Байден.

Президент США відзначив, що ці удари є реакцією на "небачені атаки хуситів на міжнародні кораблі в Червоному морі, включаючи застосування протикорабельних балістичних ракет".

📢«Ці напади ставили під загрозу американський персонал, цивільних моряків та наших партнерів, а також вільний потік торгівлі та судноплавства. За останній час понад 50 країн зазнали наслідків 27 атак на міжнародний торговий флот, при цьому екіпажі з більше ніж 20 країн були або під загрозою, або потрапляли в полон під час актів піратства», - додав він.

Президент США також зазначив, що реакція міжнародного співтовариства на ці напади була єдиною та рішучою. Відзначивши, що у грудні стартувала операція "Зберігач процвітання" з участю понад 20 країн, які зобов'язались захищати міжнародне судноплавство та стримувати терористичні атаки в Червоному морі.

📢«Ці удари висилають чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати та їх союзники не терплять агресії та не дозволяють порушувати свободу судноплавства на одному з найважливіших маршрутів торгівлі у світі», - підкреслив Байден.

📢«Я буду без вагань вживати додаткові заходи для захисту наших громадян і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це буде необхідно», - відзначив президент США.

Відомо, що удари були здійснені за допомогою американських та британських літаків, а також ракет "Томагавк", запущених з кораблів ВМС США в Червоному морі.

З початку листопада 2023 року хусити ведуть серію терористичних атак на кораблі в Червоному морі.

У грудні британський есмінець збив безпілотник, який намагався підійти до торговельного судна.

Рада Безпеки ООН закликала хуситів негайно припинити атаки на кораблі в Червоному морі та попереджала про можливу ескалацію напруженості в регіоні та про те, що ескалація напруженості може призвести до ще більших наслідків.