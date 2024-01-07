На росії не хочуть сплачувати за свої злочини та погрожують «болючими заходами»

12 січня 2024, 16:23

Країна-агресор росія висловила чергову погрозу, що вживатиме "болючих заходів" у відповідь на конфіскацію своїх активів на Заході. Про це сказала офіційний представник МЗС рф марія захарова на брифінгу в п'ятницю, 12 січня.

📢«Заходи у відповідь будуть вжиті, і будуть вжиті такі заходи, що їх помітять, відчують, вони будуть болючими для тих, хто розв'язує черговий виток торговельно-економічної та фінансової війни», – заявила вона.

захарова також висловилась щодо повідомлень у західних ЗМІ про підтримку Білим домом ідеї конфіскації російських активів на суму понад 300 млрд американських доларів. Вона зауважила, що аналогічний підхід Вашингтона до цих питань не є новим, і підкреслила, що не відбулось ніяких принципових змін у поглядах Сполучених Штатів.

За словами представника МЗС рф, США намагаються переконати країни Євросоюзу брати на себе ініціативу щодо «нелегітимних» дій стосовно російських активів. Мета цього підходу полягає в тому, щоб ЄС приймав всі «негативні наслідки цього кроку на себе».

📢«Вилучення наших суверенних резервів загрожує згубними наслідками для фінансової та інвестиційної сфери в тих державах, які всупереч попередженням розсудливих експертів підуть на подібний крок. Російська сторона не зацікавлена в подібному розвитку ситуації, але готова до будь-яких варіантів, у тому числі таких, що передбачають адекватні відповіді недружні дії», – додала захарова.

📅Раніше ЗМІ вже повідомляли, що США почали термінові переговори про заморожені активи рф. Зокрема, адміністрація Джо Байдена співпрацює з Британією, Францією, Німеччиною, Італією, Канадою та Японією, щоб вони підготували стратегію використання заморожених грошей до другої річниці вторгнення росії в Україну.