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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
13 січня 2024, 13:24

У ніч на 13 січня 2024 року знищено 8 крилатих ракет

У ніч на 13 січня 2024 року противник завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

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💥Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

  • ❗ 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – рф.;
  • 🛵 3 ударні БпЛА “Shahed-136/131” з Курської області;
  • 🚀 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску — Тамбов);
  • 🚀 до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, рф.);
  • 🚀 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. – рф.;
  • 🚀 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);
  • 🚀 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянська область – рф).

💪В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

  • 🚀7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • 🚀1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби!

⚠Крім того, «нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки! Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням «балістики».

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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