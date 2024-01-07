Ракетна атака по Україні: половина російських Кинджалів не досягла цілей

13 січня 2024, 13:30

Вранці у суботу російські агресори здійснили ракетний удар по Україні, випустивши шість аеробалістичних ракет Кинджал, з яких половина не досягла своїх цілей. Цю інформацію підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ, Юрій Ігнат, в ході телемарафону 13 січня.

📢У своїй заяві Ігнат зазначив: «Сьогодні ми бачили шість Кинджалів, ми про них повідомляли… Половина точно не досягла цілей – це 100%». Речник також висловив можливість, що під час атаки використовувались фальшиві цілі.

Щодо результатів атаки, Ігнат повідомив, що понад 20 ракет, випущених росіянами, не досягли мети. Це може бути пов'язано з різними причинами, такими як падіння на відкритій місцевості, підрив у повітрі або вплив засобів радіоелектронної боротьби ЗСУ.

📢Зазначивши прогресивне зменшення ефективності російських ракет, Ігнат наголосив: «Добре, що російські ракети не лише протидію отримують Сил оборони, а й дедалі гірше летять "точно в цель", як вони пишуть. Ракети стають менш якісними та не долітають до своїх цілей».

🚀Зазначається, що у ніч на 13 січня російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Спочатку було здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з бортів російських Ту-95МС. Пізніше стало відомо, що у повітрі з'явилися аеробалістичні ракети Кинджал, які випустили з літаків МіГ-31.

💥Вибухи фіксували у Дніпрі й Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.

💪У Повітряних силах було повідомлено, що збито 8 російських крилатих ракет, а більше 20 не досягли своїх цілей. Загалом росіяни випустили 40 засобів повітряної атаки по Україні під час цієї атаки.