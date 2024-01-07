Ракетний удар по Шостці на Сумщині: 12 тисяч квартир без опалення

13 січня 2024, 14:31

Під час ранкової атаки по Україні російські агресори вдарили по місту Шостка у Сумській області у суботу, 13 січня. Постраждала одна людина.

За інформацією від Оперативного командування Північ у Шостці було зафіксовано сім вибухів. Повідомлялось про ракетні удари з боку російських загарбників.

У регіональній прокуратурі надали уточнення що, за попередніми даними, росіяни застосували надзвукові крилаті ракети Х-22. У результаті ворожого обстрілу було травмовано 47-річну жінку. Вибуховою хвилею пошкоджено понад 26 житлових будинків. За фактом порушення законів та звичаїв війни у прокуратурі відкрили кримінальну справу (ч.1 ст.438 КК України).

📢Сумська ОВА також повідомила подробиці обстрілу міста: «Починаючи з 7:30 ранку ворог завдав ракетних ударів по місту Шостка Сумської області. Попередньо, зафіксовано 7 вибухів, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Без опалення зранку залишилося 12 тисяч квартир мешканців», – сказано в повідомленні.

Як зазначає інформація від ОВА, з обіду розпочалися роботи з відновлення теплопостачання. Продовжують свою роботу всі аварійно-рятувальні служби. Також, з резерву виділено матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будинках.

📌Для довідки: надзвукова російська ракета Х-22 «Буря» була розроблена ще понад 50 років тому. Її призначення – атака на ударні авіаносні групи, але росія активно застосовує її проти наземних цілей в Україні. Стартова маса ракети складає 6 тонн, а швидкість – приблизно 3,5 махи (понад 4000 кілометрів на годину). Даний тип ракет здатний вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Х-22 має змогу нести до 960 кілограмів звичайної бойової частини або ядерний заряд. Довжина ракети – 11,6 метра, а діаметр – 94 сантиметри. Самі росіяни неодноразово скаржились на точність ракети – близько 50% запущених Х-22 влучають в радіусі 600 метрів від встановленої цілі, що є вагомою проблемою цієї застарілої зброї.

📅Нагадаємо, що у ніч на 13 січня російські загарбники здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Повітряні сили повідомили, що вісім ракет було збито, а понад 20 не досягли жодної цілі через активну протидію засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) та через інші супутні причини.