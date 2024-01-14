Ситуація щодо російського вторгнення на 14.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 370000 (+840) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 6075 (+10) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11302 (+33) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 8747 (+19) од,
- РСЗВ / MLRS – 957 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 648 (+2) од,
- літаків / aircraft – 329 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6861 (+13),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1814 (+8),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11667 (+35) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1353 (+8)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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