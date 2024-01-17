Ситуація щодо російського вторгнення на 17.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 372820 (+730) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6126 (+13) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11372 (+14) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 8811 (+10) од;
- РСЗВ / MLRS – 964 (+3) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 653 (+0) од;
- літаків / aircraft – 331 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6884 (+7);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1817 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11755 (+24) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1367 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!