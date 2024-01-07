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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
17 січня 2024, 12:54

У ніч на 19 січня 2024 року знищено 19 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу 🛬 “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської обл. – рф у напрямку Харкова.

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💥 Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів».

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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