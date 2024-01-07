Резиденту ворожої агентурної мережі, раніше ліквідованої на Донеччині, повідомлено про підозу

17 січня 2024, 13:14

Контррозвідники Служби безпеки України викрили резидента російської агентурної мережі, створеної фсб рф у прифронтових районах Донецької області.

Фігурантом є 38-річний житель Покровського району, який з 2014 року воює проти України у складі збройних угруповань так зв. «днр».

За даними досудового розслідування, весною 2023 року у Донецьку його завербував співробітник фсб рф, який прибув на тимчасово окуповану територію для ведення підривної діяльності проти нашої країни.

Він поставив бойовику завдання підібрати людей для створеної фсб агентурної мережі. Це мали бути місцеві мешканці, готові конфіденційно співпрацювати з окупантами та збирати для них інформацію щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ, українських вогневих позицій, складів боєприпасів тощо.

Такі відомості були необхідні ворогу для завдання ракетних ударів.

Встановлено, що бойовик залучив до участі в агентурній мережі мешканців Донецької області. Отриману від них розвідувальну інформацію резидент передавав представнику фсб, який керував мережею.

Невдовзі контррозвідка СБУ виявила та затримала двох ворожих агентів (детальніше за 👉 посиланням). Під час обшуків у їхніх помешканнях виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувальній діяльності.

Ці особи перебувають під вартою, стосовно них триває досудове розслідування.

Оскільки резидент переховується на тимчасово окупованій території, йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому загрожує покарання - 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи щодо його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

Документування злочинної діяльності здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.