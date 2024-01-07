Херсон під черговою російською атакою, є жертви

17 січня 2024, 14:10

В результаті обстрілу Херсона з тимчасово окупованого лівого берега загинула одна людина, а інша отримала поранення. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко в середу, 17 січня, у своєму каналі в Telegram.

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📢«Ворог кілька разів атакував Дніпровський район міста. Після влучань виникла щонайменше одна пожежа. Інформація уточнюється», – написав Мрочко.

Також повідомлено, що внаслідок обстрілу в Херсоні виникли перебої з електропостачанням.

📅Нагадаємо, що нещодавно російські війська в черговий раз здійснили атаку по Херсону, внаслідок чого загинули дві людини. У результаті прильоту загинула жінка, а в автомобілі виявили обгоріле тіло.