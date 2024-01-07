У ніч на 18 січня 2024 року знищено 22 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

18 січня 2024, 12:45

У ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ та Курської обл. – рф, також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Завітайте на наш новий сайт》

Основні напрямки удару – південь та північ.

💥 Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.