ГУРкіт на росій: пороховий завод та нафтобаза атакована українськими БпЛА

19 січня 2024, 13:27

Головне управління розвідки Міністерства оборони продовжує здійснювати спецоперації на території сусідньої країни-агресорки. У ніч на 19 січня українські безпілотники влаштували атаку на Тамбовський пороховий завод та нафтобазу в Клинцях Брянської області, повідомило джерело в спецслужбах для "Української правди".

📢«путін сконцентрував найбільше засобів РЕБ та ППО на українських окупованих територіях, військові об'єкти на території рф і далі будуть відпрацьовуватись», - зазначило джерело.

Наслідки атаки на пороховий завод наразі уточнюються, а в Клинцях зафіксовані «значні пошкодження військового об'єкту».

За даними губернатора Брянської області, на нафтобазі у Клинцях спалахнула велика пожежа. Також повідомляється про збитий безпілотник, який лежить на майданчику біля цеху порохового заводу у Тамбові. Попри "відсутність постраждалих і руйнувань", персонал був евакуйований з міркувань безпеки.

Нафтобаза у Клинцях є власністю "Роснєфті" та підпорядкована "Брянськнафтопродукту". Вона розташована за 50 км від кордону з Україною та була вже атакована безпілотниками в травні 2023 року.

📌Також, у ніч на 19 січня, Україна провела успішну кібератаку на державне підприємство на росії, що призвело до певних складнощів у будівництві нових військових об'єктів в москві.

📌18 січня українські безпілотники також вдарили по нафтобазі в Ленінградській області на росії. Атаку виконали чудові БпЛА виробництва України.