Ситуація щодо російського вторгнення на 20.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 375270 (+750) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6171 (+4) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11455 (+10) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 8868 (+14) од;
- РСЗВ / MLRS – 967 (+1) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 654 (+0) од;
- літаків / aircraft – 331 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6934 (+5);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1818 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11848 (+17) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1389 (+5).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!