Окуповану ЗАЕС росіяни знову замінували – МАГАТЕ

20 січня 2024, 15:02

Знову виявлені російські міни навколо Запорізької атомної електростанції, яку окупувала терористична армія країни-агресорки, повідомив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

📢У його заяві зазначено: «Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для робочого персоналу станції».

Гроссі підкреслив, що наявність російських мін на АЕС порушує стандарти безпеки МАГАТЕ. Звіт також вказує на те, що ЗАЕС втратила безпосереднє резервне електропостачання реакторних блоків на декілька годин цього тижня. Це стало останнім інцидентом, який підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки та захисту станції. Резервне електропостачання відновили через вісім годин, використовуючи два інші резервні силові електричні трансформатори.

Упродовж минулого тижня експерти МАГАТЕ обговорювали з керівництвом ЗАЕС питання технічного обслуговування та переглянули план технічного обслуговування на 2024 рік, важливий для забезпечення ядерної та фізичної безпеки станції.

Зазначено, що команда МАГАТЕ не отримала копію плану для детального вивчення, але на підставі обговорень та наданої інформації прийшла до висновку, що ЗАЕС не здійснить комплексний план технічного обслуговування у 2024 році.

Нагадаємо, що напередодні повного відключення електропостачання на окупованій Запорізькій АЕС, у ніч проти 2 грудня, виникла загроза ядерній та радіаційній безпеці станції.

Росіяни, які окупували електростанцію в перші дні вторгнення, встановили військову техніку на її території. Станція в окупації неодноразово відключалась від енергосистеми України.

Бійці ГУР намагались висадитися на лівому березі річки Дніпро з метою створення плацдарму для визволення окупованого Енергодара та Запорізької АЕС, але їхні спроби, поки що, не мали позитивних наслідків.