Гуляйполе під російським вогнем, поранено місцевого мешканця

20 січня 2024, 17:21

Сьогодні вдень, 20 січня, російські війська знову обстріляли Гуляйполе в Запорізькій області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

📢«Сьогодні близько 12:20 ворог вчергове ударив з артилерії по багатостраждальному, але незламному Гуляйполю. Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого жителя. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам», - йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, нещодавно російські загарбники атакували місто Куп'янськ у Харківській області, що призвело до загибелі однієї людини та пораненню інших.

Також стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу по місту Чугуїв у Харківській області загинула ще одна людина, а троє отримали поранення.