В Афганістані розбився російський пасажирський літак

21 січня 2024, 17:03

У північно-східній частині Афганістану розбився пасажирський літак, який тримав курс на москву. Про це першим повідомило агентство Aamaj News, посилаючись на місцеві джерела, в неділю, 21 січня.

📢«В Афганістані розбився індійський пасажирський літак. Він впав на гору в районі Зебак провінції Бадахшан. Глава відділу інформації та культури талібів у провінції Бадахшан підтвердив цей інцидент», – йдеться у повідомлені.

Згідно зі звітом, Росавіація зазначила, що літак, який розбився, – це бізнес-джет Falcon-10, зареєстрований в Державному реєстрі громадянських повітряних судів рф. На борту перебувало шість осіб.

Літак, що належить ТОВ Атлетік Груп та приватній особі, що виконував чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковський (росія), повідомили у відомстві.

🛫Зараз встановлюють деталі повітряного інциденту, але відомо, що на літаку 1978 року випуску перебували чотири члени екіпажу та два пасажири, серед яких двоє росіян.

📅Раніше на цьому тижні на росії п'ять літаків вийшли з ладу під час виконання авіарейсів. Зокрема, у бортів авіакомпанії з назвою «Побєда» трапилось три поломки за шість годин.