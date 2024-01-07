ЄC має взяти на себе активнішу роль у наданні допомоги Києву – Науседа

21 січня 2024, 17:44

Президент Литви, Гітанас Науседа, закликав Європейський союз взяти на себе активнішу роль у наданні допомоги Києву, особливо якщо іншим закордонним союзникам не вистачає політичної волі. У заяві для Etaplius від 21 січня 2024 року він наголосив, що, коли інші союзники не можуть забезпечити необхідне військове обладнання, – Європа повинна брати на себе більше відповідальності, враховуючи зміцнення оборонної промисловості в ЄС.

📢«Європа повинна взяти на себе більш значну роль, коли в інших союзників немає ні політичної волі, ні можливості надати необхідне військове обладнання. А в Європі відбуваються дуже значні військові зміни, які насамперед пов'язані зі зміцненням її оборонної промисловості», - підкреслив президент Литви.

Він також висловив переконаність у необхідності посилити військовий потенціал Литви та ЄС через спільні закупівлі та розширене військове співробітництво.

Науседа відзначив, що це може виявитися важливим для подальших дій у напрямку підтримки України.

📢«Я не сумніваюся, що спільні закупівлі та багатостороннє військове співробітництво — це те, що ми можемо зробити ще більше», - підкреслив литовський лідер.

Також він зауважив, що хоча допомога Україні надходить швидше, ніж раніше, все ж триває декілька місяців для досягнення визначених домовленостей.

📅Нагадаємо, що Литва вже схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 млн євро, а також анонсувала нові поставки на січень та лютий.